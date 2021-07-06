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Киевсовет "заминировали": требуют выкуп в биткоинах

Вторник, 6 июля 2021, 16:15
Киевсовет заминировали: требуют выкуп в биткоинах

В Киевский городской совет поступило сообщение о минировании – злоумышленник требует выкуп в 0,5 биткоина.

Источник: секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в Facebook

Детали: Сотрудников и гражданских частично эвакуируют из здания. Бондаренко уверен, что история выдумана, но все равно необходимо все проверить.

Секретарь Киевсовета продемонстрировал письмо, поступившее на почту. 

 

В нем мужчина пишет, что заложил взрывчатку по адресу Крещатик, 36. Он также обещает взорвать здание, если в течение суток не получит выкуп в 0,5 биткоина.

Украинская правда

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