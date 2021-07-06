Киевсовет "заминировали": требуют выкуп в биткоинах
Вторник, 6 июля 2021, 16:15
В Киевский городской совет поступило сообщение о минировании – злоумышленник требует выкуп в 0,5 биткоина.
Источник: секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в Facebook
Детали: Сотрудников и гражданских частично эвакуируют из здания. Бондаренко уверен, что история выдумана, но все равно необходимо все проверить.
Секретарь Киевсовета продемонстрировал письмо, поступившее на почту.
В нем мужчина пишет, что заложил взрывчатку по адресу Крещатик, 36. Он также обещает взорвать здание, если в течение суток не получит выкуп в 0,5 биткоина.
Украинская правда