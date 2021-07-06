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Франция обещает в ближайшие дни отреагировать на российский "закон о шампанском"

Вторник, 6 июля 2021, 18:06

После принятия Россией нового закона, позволяющего использовать название "шампанское" только российским производителям, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал реакцию Парижа в ближайшие дни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France24.

В случае нарушения Россией правил Всемирной торговой организации (ВТО) Франция, которая еще не полностью изучила новый российский закон, сможет принять юридические меры против Москвы, сказал министр.

"Как только мы изучим все ограничения (что предполагает российский закон), мы отреагируем в ближайшие дни на двустороннем уровне с российскими властями, а также на европейском уровне, чтобы защищать интересы наших производителей, и особенно наши географические указания", - сказал Жан-Ив ле Дриан.

"Если случайно окажется нарушение правил ВТО, (...) мы будем предпринимать действия (...). Я надеюсь, что диалог позволит решить эти проблемы", - добавил он.

Ранее группа производителей французского шампанского возмутилась новым российским законом, вопреки европейским правилам запрещает называть "шампанским" продукцию, произведенную в Шампани.

Как сообщала "Европейская правда", 2 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешил использование названия "шампанское" только для произведенных в России вин и обязал производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино". Еще тогда Moet Hennessy, что производит продукцию ТМ Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и других остановил поставки в Россию.

Стоит заметить, что на территории ЕС на подавляющем большинстве государств европейского континента, включая Украину, действует противоположное правило - "шампанским" можно называть только продукцию произведенную в Шампани, поскольку это считается защищенным географическим названием. Это требование в Европе до сих пор не признавали лишь РФ и Беларусь.

Французская компания LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) намерена выполнять на российском рынке подписаное Путиным решение.

Темы: Франциясанкции


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