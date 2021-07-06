Посольство США в Киеве может возглавить Джордж Кент, он свидетельствовал против Луценко и Джулиани - СМИ

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент может возглавить посольство Соединенных Штатов в Киеве.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Вашингтоне, передает "Европейская правда".

В частности, по данным источников, 9 июля временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин покинет Киев - в отпуск и готовить визит президента Украины в США.

Источники также не исключают, что вместо Кристины Квин в Киев может приехать заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент: по словам одних - на отсутствие Квин, другие же утверждают, что Кент пробудет во главе посольства до официального назначения нового чрезвычайного и полномочного посла США в Украине , которое может произойти в октябре-ноябре этого года.

Джордж Кент не только хорошо известный в Украине, он также очень много знает об Украине, проработав в посольстве США в Киеве две каденции - последнюю в 2015-2018 годах в должности заместителя главы миссии США. Кент свободно владеет украинским и русским языками, знает всю подноготную всех влиятельных и состоятельных лиц в Украине, а также хорошо ориентируется не только в надводных, но и в подводных течениях украинского политической и экономической жизни.

Собеседники ZN.UA предполагают: если Джордж Кент, в свое время был активным промоутером с американской стороны создания в Украине антикоррупционных органов, возглавит даже на короткое время посольство, борьба с коррупцией в нашей стране получит новый значительный импульс и достигнет новых глубин.

Как известно, Джордж Кент во время показаний в Конгрессе в 2019 году заявил, что ексгенпрокурор Юрий Луценко обещал отомстить бывшему послу США в Украине Мари Йованович. Также он сказал, что к кампании против дипломатки привлекали "порохоботов".

Позже Кент заявил, что кампанию по очернению експосла США в Украине Мари Йованович вели личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани и коррумпированные украинцы.