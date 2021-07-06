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ПА ОБСЕ приняла срочную резолюцию с требованиями к России

Вторник, 6 июля 2021, 20:56
фото: RFE

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла инициированную Украиной резолюцию, в которой осуждают оккупацию РФ Крыма и части Донецкой и Луганской областей и требуют от России освободить оккупированные украинские территории.

Источник: глава делегации Верховной Рады в ПА ОБСЕ Никита Потураев в Facebook, российский РБК

Прямая речь Потураева: "Несмотря на яростное сопротивление российской делегации и делегаций стран, которые находятся под влиянием России, Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию, которая была инициирована Украиной, и строго осуждает продолжающуюся оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и военные преступления российской власти, вооруженных сил и наемников на временно оккупированных украинских территориях.

Резолюция также осуждает попытки России, вопреки международному праву, заблокировать Керченский пролив и Азовское море.

Резолюция осуждает нарушения прав человека в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также продолжающуюся опасную милитаризацию оккупированного Крыма и незаконную российскую паспортизацию украинских граждан, которые вынуждены находиться в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Приняв резолюцию Украины, ПА ОБСЕ в очередной раз выдвинула требование к России - именно как к инициатору и стороне конфликта с Украиной, именно как к государству-агрессору и государству-оккупанту - немедленно освободить оккупированные украинские территории, и прекратить дерзкие и масштабные нарушения международного законодательства.

ПА ОБСЕ поддержала украинскую резолюцию, а также резолюцию США, которая осуждает рост ненависти и насилия в мире, и делает отдельный фокус на событиях и ситуаций в Беларуси, а также резолюцию Нидерландов, которая полностью направлена ​​на осуждение преступлений режима самопровозглашенного президента Лукашенко против собственных граждан " .

Детали: Отмечается, что российская и белорусская делегации покинули заседание ассамблеи.

Глава российской делегации Петр Толстой сообщил, что "ассамблея включила в повестку очередное возмутительное русофобское заявление, авторами которой являются предсказуемо наши ближайшие злобные соседи – Украина".

Россия так же уверяет, что резолюцию приняли якобы с нарушением регламента.

Украинская правда
Темы: ОБСЕКрымДонбассоккупацияРосcия


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