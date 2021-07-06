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ОПУ, СБУ, ГБР и другие: в Украине "упали" сайты госучреждений

Вторник, 6 июля 2021, 21:53

Вечером 6 июля украинцы могли наблюдать проблемы в работе сайтов Офиса президента, специальных служб, правоохранительных структур и ряда других государственных учреждений.

Источник: "Украинская правда", "Суспільне"

Детали: Среди сайтов, которые не работали определенное время - сайт Офиса президента, СБУ, ГБР, НАБУ, Службы внешней разведки, Госслужбы спецсвязи и защиты информации и Нацполиции.

Как пояснил "Суспільному" пресс-секретарь Службы безопасности Артем Дегтяренко, сайт СБУ недоступен из-за проблем в работе провайдера.

По словам спикера, сейчас нет какой-либо информации о том, что сбой в работе может быть связан с внешним вмешательством. Он добавил, что проблемы в работе сайтов других госучреждений связаны с тем, что они пользуются услугами одного провайдера.

Темы: Офис президентаГБРНАБУСБУ


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