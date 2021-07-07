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Часть Украины накроют дожди, грозы и град

Среда, 7 июля 2021, 00:55

В Украине в среду, 7 июля, в южных и восточных областях прогнозируют кратковременные дожди, грозы, днем местами возможны град и шквалы.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно: "В южных и восточных областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 15-20°, днем 26-31°".

Детали: В Киеве и области 7 июля осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. В столице температура ночью 17-19°, днем 28-30°, на Киевщине ночью 15-20°, днем 26-31°.

 

Согласно прогнозу на 8-9 июля, осадки вероятные лишь 8 июля ночью на крайнем юге, днем в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, в западных и северных областях юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

 
 

В столичном регионе осадков не прогнозируются. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

В Украине 10-11 июля установится жаркая погода с температурой ночью 15-21°, днем 28-34°. Без осадков, лишь днем 11 июля в северных, большинстве западных и центральных, Одесской и Николаевской областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы.

На Киевщине 10-11 июля также жаркая погода с температурой ночью 16-21°, днем 30-34°. Без осадков, лишь днем 11 июля местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Темы: погода


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