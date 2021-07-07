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Пентагон расторг контракт с Microsoft на $10 миллиардов

Среда, 7 июля 2021, 01:40

Министерство обороны Соединенных Штатов объявило, что отменяет контракт на 10 миллиардов долларов, заключенный с IT-компанией Microsoft, на который также претендовал интернет-гигант Amazon.

Источник: Минобороны США, DW, Reuters

Дословно заявление Министерство обороны США: "Учитывая постоянные изменения технологической среды, стало понятно, что контракт на облачный проект Jedi (...) больше не отвечает требованиям для покрытия пробелов в возможностях министерства обороны".

Детали: Согласно распространенным во вторник, 6 июля, заявлением американского оборонного ведомства, проект по созданию облачной системы под названием Jedi больше не отвечает потребностям министерства.

Теперь, говорят в американском оборонном ведомстве, необходимость провести новый тендер. Фаворитами этого тендера считаются компании Amazon и Microsoft, однако возможные предложения от других компаний также будут рассмотрены, пообещали в Минобороны.

Проект Jedi предусматривал создание облачной системы для обмена информацией из всех родов войск в общей системе с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Десятилетний контракт компания Microsoft получила в октябре 2019 года, хотя фаворитом во время тогдашнего тендера считалась компания Amazon. Тогда Amazon судилась с Пентагоном через этот контракт.

В компании обвинили, в частности, тогдашнего президента Дональда Трампа в злоупотреблении своим влиянием. Трамп нередко позволял себе крайне критические выпады в сторону основателя Amazon Джеффа Безоса, который также владеет изданием Washington Post, который часто критически отзывается о Трампе.

Темы: США
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