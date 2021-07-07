COVID в Украине: 610 новых больных, 458 госпитализированных за сутки

За сутки 6 июля в Украине зафиксировали 610 новых подтвержденных случаев COVID-19 и 33 летальных случая от коронавирусной болезни, госпитализировали 458 человек, выздоровели 1 666 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Лидером по количеству инфицированных остается столица. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

Среди новых больных 40 детей и 20 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 20 240 человек, методом ИФА – 9 189 человек, экспресс-тестами – 16 739 человек.

МОЗ

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 238 974 человек, из них выздоровели 2 174 353 человека, умерли 52 537 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП