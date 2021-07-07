Телеграммы "НачШтабу" и "Черговий ООС" являются российским проектами – заявление

Телеграмм каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС" не имеют отношения к Вооруженным силам Украины и могут быть российскими проектами.

Источник: Twitter НГУ, Texty.org.ua

Дословно Нацгвардия: "Телеграмм-каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС" – это российские проекты, которые не имеют никакого отношения к Вооруженным силам Украины. Для введения в заблуждение пользователей, эти каналы представлены как украиноязычные, однако они не являются украинскими".

Справка: Теlegram-канал "НачШтабу" позиционируется как площадка, где украинские военнослужащие могут поделиться тем, что "наболело". В обсуждениях могут всплывать данные о местах дислокации воинских частей, численность и состав подразделений, состояние техники, вооружения и т.д. – а этой информацией может воспользоваться враг.

Каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС" активно рекламируют российские или пророссийские СМИ и на билбордах. Один из бордов даже расположен неподалеку от Генштаба ВСУ.