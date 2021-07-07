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Украине нужно предоставить четкие планы для движения в ЕС и НАТО – президент Литвы

Среда, 7 июля 2021, 10:12
Украине нужно предоставить четкие планы для движения в ЕС и НАТО – президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украине нужно предоставить четкие планы, по которым она будет двигаться в направлении членства в Евросоюзе и НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Науседа сказал на открытии Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.

"Нужно четкое видение, какой вклад может сделать Украину в евроатлантическое сообщество, и как она может сближаться с ЕС и НАТО. Украине нужны четкие планы, для того, чтобы продвигаться вперед. А международное сообщество ожидает заверений в том, что последовательный процесс реформ продолжится. Амбициозная повестка дня это то, что мотивирует людей", - сказал Науседа.

Он отметил, что стратегический интерес международного сообщества заключается в том, чтобы Украина была демократической и успешной. "Новые украинские лидеры представили очень амбициозные цели, и несмотря на неожиданное начало пандемии коронавируса, а также на фоне продолжающейся агрессии России, Киев все равно демонстрирует готовность проводить реформы", - сказал Науседа.

Президент Литвы отметил, что успеха в реформах можно достичь введением хорошо функционирующей рыночной экономики, продвижением евроатлантической и европейской интеграции, а также борьбой с коррупцией.

"Одной из задач также является повышение доверия украинцев к судебной системе, их уверенность в том, что антикоррупционная система работает должным образом", - добавил Науседа.

Читайте также о последнем решении НАТО по Украине: Грузинский план для Украины: почему саммит НАТО стал победой Киева

а также - Без рассказов о членстве: как Украина и НАТО могут вместе изменить реальность

Подробно о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в видео ЕвроПравды.

Темы: НАТОУкраинаЛитва
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