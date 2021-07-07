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Зеленский хочет совместное с Литвой Евро по баскетболу

Среда, 7 июля 2021, 11:10
Зеленский хочет совместное с Литвой Евро по баскетболу

Президент Владимир Зеленский в Вильнюсе предложил организовать совместное проведение Украиной и Литвой одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу на фоне проблем литовской национальной сборной.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский выступал на открытии Международной конференции по реформам в Украине, и заявил о желании провести Евробаскет совместно с Литвой.

"Известно, что баскетбол в Литве является второй религией и действительно национальным видом спорта. И, несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также очень популярен в нашей стране. Поэтому я хочу предложить идею совместной организации Украины и Литвой одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу", - сказал Зеленский в своем выступлении.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне самой печальной страницы в современной истории сборной Литвы по баскетболу. В воскресенье литовцы у себя дома проиграли Словении финальный матч квалификационного турнира на Олимпиаду-2020 в Токио.

Сборная Литвы пропустит Олимпийские игры впервые после восстановления государственной независимости и для страны, где баскетбол является самым популярным видом спорта, это была очень неожиданная и неприятная новость.

После игры в Каунасе литовский президент Гитанас Науседа, который был сегодня открытии форума с Зеленским, лично пришел в раздевалку сборной, чтобы успокоить игроков после неудачного результата.

 

"Вы отдали все силы и создавали праздник для людей. Спасибо за вашу борьбу. В следующий раз победа вновь будет за нами! Пока в Литве есть баскетбольные болельщики, пока скандируют ЛИТ-ВА, баскетбол будет!", - написал он позже на своей странице в Facebook.

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Темы: ЗеленскийЛитваспорт
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