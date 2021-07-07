Кабмин просит СНБО ввести санкции против физлиц Беларуси
Кабинет министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер к физическим лицам Беларуси.
Источник: "Интерфакс-Украина", заседание правительства 7 июля
Детали: Предложение по санкциям внесли с целью защиты национальных интересов.
Перечень лиц не прилагается.
Сообщается, что такое предложение связано с решениями Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введении санкций к физическим лицам, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к лицам, которые причастны к нарушению декларации о правах человека, запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию, в том числе граждан Украины.