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Кабмин просит СНБО ввести санкции против физлиц Беларуси

Среда, 7 июля 2021, 14:46
Фото с сайта Кабмина

Кабинет министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер к физическим лицам Беларуси.

Источник: "Интерфакс-Украина", заседание правительства 7 июля

Детали: Предложение по санкциям внесли с целью защиты национальных интересов.

Перечень лиц не прилагается.

Сообщается, что такое предложение связано с решениями Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введении санкций к физическим лицам, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к лицам, которые причастны к нарушению декларации о правах человека, запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию, в том числе граждан Украины.

Темы: Кабинет министровСНБОБеларусьсанкции
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