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Группа компаний в Днипре незаконно поставляла военные товары в РФ – СБУ

Среда, 7 июля 2021, 11:53
Группа компаний в Днипре незаконно поставляла военные товары в РФ – СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила группу компаний на незаконных военных поставках в Российскую Федерацию.

Источник: СБУ, информированный источник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным спецслужбы, несколько аффилированных предприятий в Днипре выигрывали тендеры Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны РФ и в обход украинского законодательства торговали со страной-агрессором.

По предварительной информации, товары этих украинских предприятий использовались для комплектования военных транспортных средств и бронетехники РФ.

Сотрудники СБУ установили, что "схему" организовало руководство одной из компаний-производителей запасных частей, которому было известно, что отдельные виды продукции по техническим характеристикам относятся к товарам военного назначения и подлежат экспортному контролю. Впрочем, это заведомо не отображалось в документации на экспорт.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 1200 единиц продукции с признаками принадлежности к товарам военного назначения; документацию по экспорту продукции за рубеж, в том числе - РФ; производственное оборудование; компьютерную технику.

Изъятую продукцию направили на соответствующие экспертные исследования, по результатам проведения которых будут приняты процессуальные решения в уголовном производстве.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к незаконным действиям.

Дополнительно: По данным источника УП в правоохранительных органах, речь идет о группе компаний ІСТА. Товары, которые они поставляли в РФ - аккумуляторы повышенной мощности, которыми комплектуется бронетехника.

Украинская правда
Темы: СБУ
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