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Утвержден состав Олимпийской сборной Украины для игр в Токио

Среда, 7 июля 2021, 13:43
Утвержден состав Олимпийской сборной Украины для игр в Токио

Исполком Национального олимпийского комитета Украины утвердил состав Олимпийской сборной Украины для участия в Олимпийских играх, которые пройдут этим летом в Токио.

Источник: Национальный олимпийский комитет

Детали: 7 июля во время заседания Исполкома Национального олимпийского комитета Украины по представлению национальных федераций и в соответствии с международной и национальной системой отбора был утвержден поименный состав Олимпийской сборной Украины для участия в Играх ХХХI Олимпиады в Токио-2020.

Украину на главном спортивном форуме четырехлетия будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах).

Украинские спортсмены выступят в бадминтоне, боксе, борьбе вольной (и женской) греко-римской, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), гребле академической, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, плавании артистическом, стрельбе из лука, стрельбе пулевой, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, теннисе настольном, триатлоне и фехтовании.

"Несмотря на влияние всемирной пандемии и существенные изменения спортивного календаря, в частности перенос Игр с 2020 года на 2021-й, украинские спортсмены преодолевали жесткий квалификационный отбор, борясь за право представлять страну в соревнованиях сильнейших атлетов планеты", – заявляет НОК.

Игры ХХХI Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

С учетом жестких требований ковид-протокола Оргкомитета Токио-2020, традиционное шествие сборной, которая предшествует отъезду команды на Игры, заменит 4-часовой телемарафон, который состоится в воскресенье 11 июля с 17:00 в прямом эфире официального транслятора Олимпийских игр в Токио – телеканала "UA: Перший".

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Темы: Олимпиадаспорт
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