Убит президент Гаити

Президент Гаити Жовенель Моиз погиб при нападении неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.

Источник: заявление главы правительства страны Клода Жозефа, BBC News Україна

Детали: Сообщается, что на резиденцию президента около 1 часа ночи было совершено нападение, 53-летний Моиз получил смертельные ранения.

La résidence du président de la République, Jovenel Moïse attaquée vers 1h du matin ce mercredi, il est blessé mortellement, selon le pm ai @claudejoseph03.Blessée par balle, la Première Dame prend les soins que nécessite son cas. pic.twitter.com/BuHKv5cFwf — Marie Samuelle Charles (@SamuelleCharles) July 7, 2021

Супруга президента ранена.

По словам премьера, были приняты все меры, чтобы гарантировать стабильность в государстве: ситауция под контролем полиции и армии.

Моиз был у власти с февраля 2017 года. Гаити - одно из беднейших государств Западного полушария. Его население составляет около 10,6 млн человек. В феврале 2020 года в стране начались акции протеста, участники которых требовали отставки Моиза.

Противники президента обвиняли его в росте инфляции, коррумпированности чиновников и ухудшении ситуации в экономике.