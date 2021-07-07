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Убит президент Гаити

Среда, 7 июля 2021, 13:57
Жовенель Моиз на фото справа

Президент Гаити Жовенель Моиз погиб при нападении неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.

Источник: заявление главы правительства страны Клода Жозефа, BBC News Україна

Детали: Сообщается, что на резиденцию президента около 1 часа ночи было совершено нападение, 53-летний Моиз получил смертельные ранения. 

Супруга президента ранена.

По словам премьера, были приняты все меры, чтобы гарантировать стабильность в государстве: ситауция под контролем полиции и армии.

Моиз был у власти с февраля 2017 года. Гаити - одно из беднейших государств Западного полушария. Его население составляет около 10,6 млн человек. В феврале 2020 года в стране начались акции протеста, участники которых требовали отставки Моиза.

Противники президента обвиняли его в росте инфляции, коррумпированности чиновников и ухудшении ситуации в экономике.

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