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Посольство США в Киеве временно возглавит человек, свидетельствовавший против Луценко и Джулиани

Среда, 7 июля 2021, 14:49
Посольство США в Киеве временно возглавит человек, свидетельствовавший против Луценко и Джулиани

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент будет временно руководить американским посольством в Украине на период отпуска временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию подтвердило посольство США в комментарии ZN.UA.

"Джордж Кент, который в настоящее время занимает должность заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии, прибудет в Киев в конце этой недели, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца. Временный поверенный в делах США Кристина Квин вернется в Украину после двухнедельного отпуска и приступит к исполнению своих обязанностей", - сообщили в посольстве.

Ранее сообщалось, что Кент пробудет во главе посольства до официального назначения нового посла США в Украине, которое может произойти в октябре-ноябре этого года.

Джордж Кент не только хорошо известный в Украине, он также очень много знает об Украине, проработав в посольстве США в Киеве две каденции - последнюю в 2015-2018 годах в должности заместителя главы миссии США.

Кент свободно владеет украинским и русским языками, хорошо ориентируется не только в надводных, но и в подводных течениях украинского политической и экономической жизни.

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Темы: США
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