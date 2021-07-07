В Запорожье хотели халтурно отремонтировать взлетную полосу аэропорта. СБУ не дала
Служба безопасности сообщает, что разоблачила чиновника КП "Международный аэропорт Запорожье", который закрыл глаза на некачественный ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: По версии следствия, чиновник аэропорта "закрыл глаза" на некачественный ремонт полосы, который сделали еще в 2017-2018 годах.
Вместо того, чтобы обратиться к подрядчику по гарантийному случаю, поскольку ремонт был ненадлежащего качества, он нашел новую компанию, которая занялась ремонтом этих самых участков.
Действия должностного лица привели к двойной оплате стоимости работ, а предприятие потеряло более 9 млн гривен.
Должностному лицу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
Предыстория:
- В 2017 году из-за ухудшения погодных условий в аэропорту "Запорожье" размокла грунтовая полоса. Аэропорт на несколько недель прекратил прием и отправку авиарейсов.
- Позже там должны были открыть после ремонта искусственную взлетно-посадочную полосу, но вовремя не успели.
- После открытия полосы один из самолетов погряз в незастывшем бетонном покрытии и получил серьезные повреждения фюзеляжа и всех стоек шасси.