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Самолет увяз в бетоне в Запорожье. МАУ пока полетает через Днипро

Четверг, 18 мая 2017, 15:45

Самолет "Международных авиалиний Украины" по прилету из Киева в Запорожье получил повреждения на участке аэродрома с незастывшим бетоном.

Как сообщает МАУ, 18 мая самолет рейса PS085 во время руления после посадки выехал на участок аэродрома с незастывшим бетонным покрытием и получил серьезные повреждения фюзеляжа и всех стоек шасси.

С 26 марта по 10 мая в аэропорту Запорожья ремонтировали бетонную взлетно-посадочную полосу.

"В ответ на официальный запрос, авиакомпания МАУ получила подтверждение о готовности аэропорта принимать рейсы. В среду, 17 мая, аэропорт Запорожья телеграммой уведомил МАУ о снятии всех ограничений на полеты с 18 мая и прекращении действия NOTAM №1239 и №1241, начиная с 00:00 18 мая 2017 года", – говорится в сообщении.

По данным МАУ, "техническое состояние самолета не позволяет выполнять рейсы".

"Авиакомпанией принято решение доставить пассажиров рейсов PS086 и PS088 Запорожье – Киев до пункта назначения наземным транспортом. Всем пассажирам будут предоставлены питание и напитки", – сообщает авиакомпания.

 
/delo.ua

"Пассажирам рейсов PS086 и PS088, следующим транзитом через аэропорт "Борисполь" и теряющим стыковку в связи с задержкой вылета первого рейса, будет оказан весь спектр услуг, предусмотренных международными нормативами в подобных ситуациях: предоставление питания и напитков, поселение в отель, организация трансфера по маршруту аэропорт – гостиница – аэропорт", – уверяет МАУ.

Пассажирам предложат альтернативные варианты вылета ближайшими рейсами.  Пассажирам, решившим остаться в Запорожье, возместят стоимость билета.

"Для расследования данного случая авиакомпанией МАУ создана комиссия с привлечением специалистов Государственной авиационной службы Украины", – заявляет авиакомпания.

"До получения выводов комиссии и полного официального подтверждения технической готовности аэродрома Запорожья все рейсы МАУ будут выполняться в/из аэропорта Днепра", – информирует она.

Темы: авиаЗапорожье
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