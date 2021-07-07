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Подозреваемый в изнасиловании сбежал из управления полиции в Киеве: поймали на крыше

Среда, 7 июля 2021, 17:00

В Киеве задержали и арестовали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки, который сбежал из-под стражи.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По данным следствия, 31-летнего мужчину задержали 4 июля 2021 года по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки, совершенном накануне на территории Подольского района столицы.

После задержания мужчину доставили в Подольское управление полиции и поместили в камеру для задержанных. Однако 6 июля подозреваемый сбежал из-под стражи, отжал решетку, вышел во двор управления и с помощью пожарной лестницы взобрался на крышу здания, после чего скрылся.

Также выяснилось, что подозреваемый при задержании указал анкетные данные другого лица. По результатам розыскных мероприятий 7 июля беглеца задержали на крыше одного из зданий на территории Подольского района.

Максимец уточнила УП, что подозреваемый скрывался на крыше дома, расположенного неподалеку управления полиции и под утро пытался незаметно покинуть здание, но был замечен местными жителями. Они вызвали полицию, которая его и задержала.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении и судом избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется по двум статьям - ч. 4 ст. 152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) и ч. 1 ст. 393 (Побег из-под стражи) УК Украины.

Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Прямая речь Максимец: "Также в связи с этим в бегством подозреваемого из-под стражи Подольская окружная прокуратура начала уголовное производство по возможной служебной халатности со стороны работников Подольского управления полиции. Расследовать это производство будут следователи ГБР".

Валентина Романенко, УП
Темы: Киевкриминалполицияпрокуратура
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