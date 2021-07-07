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СМИ: Арахамия считает, что принципы "Слуги народа" и Компартии Китая во многом совпадают

Среда, 7 июля 2021, 17:10
СМИ: Арахамия считает, что принципы Слуги народа и Компартии Китая во многом совпадают

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что их партия намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и построении государства.

Источник: китайское государственное агентство новостей "Синьхуа", которая передает слова Арахамия

Детали: Агентство не приводит прямых цитат Арахамии, однако указывает, что тот во время интервью подчеркнул, что принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу.

Арахамия высоко оценил тот факт, что несмотря на огромную территорию Китая КПК представлена ​​в каждом населенном пункте страны и считает, что этот опыт нужно перенимать.

Также он решил способствовать появлению украиноязычного издания книги "Си Цзиньпин о государственном управлении", которую прочитал год назад.

Глава Политсовета "Слуги народа" отметил, что Китай представляет интерес для многих украинских туристов. Сейчас Украина ведет переговоры с китайской стороной о восстановлении прямого авиасообщения между двумя странами, чтобы сделать поездки в Китай более удобными.

Арахамия также выразил надежду, что после улучшения ситуации с пандемией COVID-19 Украина и Китай снова начнут обмениваться делегациями.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Арахамия Китай
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