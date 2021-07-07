Бывшая пресс-секретарь Зеленского опубликовала отрывок собственной книги

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала фрагмент собственной книги, где поразмыслила над языковым вопросом и идентичностью украинцев.

Источник: колонка Мендель на "Украинской правде"

Прямая речь: "Назовите мне нацию, которая не имела своих травм, которые мигрировали из предыдущих веков, из поколения в поколение, вызывающих комплексы, чуть ли не физические муки умов, которые, усвоив предыдущие уроки, пытаются понять причины, почему они не умеют жить иначе.

Мало кому удается проделать такую ​​колоссальную работу так успешно и быстро в масштабах нации, как, скажем, это удалось Германии.

Знаете ли вы, что во время реконструкции здания Рейхстага было обнаружено надписи солдат Красной армии? Среди прочего и дискуссионная, но, возможно, самая откровенная надпись: "Я еб...л Гитлера в зад". Ее решили сохранить, как и остальные".

Детали: Экс-пресс-секретарь Зеленского ставит Германию в пример как "нацию, которая имеет генетический код счастья".

Она цитирует Меркель, которая заявила, что "Германия приняла свое прошлое" и теперь "может жить новой успешной жизнью".

По словам Мендель, в 21 веке украинцы до сих пор выясняют, какой язык в нашей многоязычной стране была "правильной".

Бывшая пресс-секретарь президента констатирует, что на Донбассе Украину защищают "русскоязычный одессит" и "украиноязычный львовянин" и там не возникает языкового вопроса.

Кроме того, она считает, что мир "демонополизирует русский язык, пока часть украинцев делает проигрышные попытки построить украинскую идентичность на отвержении всего русского".

Так, "в пакете Microsoft уже есть определение "русский (Украина)", "русский (Молдова)" и просто "русский".

Мендель пишет, что она единственная полностью украиноязычная в семье, а первые годы своей жизни провела в херсонском селе, где царит "сочный суржик".

По ее мнению, в противостоянии украинских радикальных патриотов и сторонников идей СССР "правда и сила будут на стороне того, кто сможет решиться на искренность Германии - вынести прошлое на поверхность".

Предыстория:

Зеленский назначил Мендель своим пресс-секретарем 3 июня 2019 года. Эту должность она заняла по результатам конкурса, который объявил Зеленский. Всего было почти 4 тысячи конкурсантов.

В апреле 2021 она оставила пост спикера Зеленского.

Мендель - 34 года, имеет научную степень кандидата филологических наук. Работала журналистом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112" и "Интер".

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