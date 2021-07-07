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В НАТО намекнули, что для ПДЧ или членства недостаточно выполнения определенных критериев

Среда, 7 июля 2021, 17:16
В НАТО намекнули, что для ПДЧ или членства недостаточно выполнения определенных критериев
Фото с Twitter ЕП

Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай отметил, что для получения Плана действий по членству в Альянсе и собственно членства недостаточно технического достижения определенных критериев, потому что принятие определенной страны в НАТО является политическим решением.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал, комментируя идею о том, чтобы Украина получила определенный список критериев для членства в НАТО, как в свое время – для безвизового режима с ЕС.

"Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членства – потому что это политические решение, это не сугубо технические критерии ... Я не говорю, что нету связи между реформами и политическим решением – конечно, они связаны. Но выполнения перечня условий самого по себе недостаточно ", – отметил Джеймс Аппатурай.

Он пояснил, что страна, безусловно, должна быть готова к членству, но к расширению должен быть готов и НАТО, и это решение должны принимать страны-члены – "но без участия третьих сторон, в данном случае России".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил в Вильнюсе, что Украина хочет получить перечень критериев для членства в НАТО.

Напомним, "Европейская правда" и ряд организаций-партнеров предложили идею, которая предусматривает создание список ключевых реформ для продвижения к членству Украины в НАТО. Идея получила условное название "Плана совместимости с НАТО" (NATO Compatibility Plan).

Идея не дублирует имеющиеся Годовые национальные программы и не является их заменителем. План предусматривает определить приоритетные направления, которые ускорили выполнение ПДЧ еще до того, как Украина его получила.

Читайте также о последнем решении НАТО по Украине: Грузинский план для Украины: почему саммит НАТО стал победой Киева

а также – Без рассказов о членстве: как Украина и НАТО могут вместе изменить реальность

Подробно о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в видео ЕвроПравды.

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Темы: НАТОУкраина
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