Украина купит ледокол для антарктических экспедиций. Кабмин выделил средства

Кабинет министров выделил средства на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций.

Источник: сообщение Министерства образования и науки Украины, Суспильне

Дословно: "Правительство выделило средства на приобретение научно-исследовательского судна - ледокола для украинских антарктических экспедиций.

Соответствующее распоряжение о перераспределении некоторых расходов госбюджета, предусмотренных МОН 2021, было принято сегодня, 7 июля 2021, во время заседания Кабинета Министров".

Детали: Объем выделенных средств не указывается. Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что последние два десятилетия возможности Украины были ограничены отсутствием научно-исследовательских судов, пригодных для работы в океане, в частности ледового класса.

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Сообщается, что океанографический ледокол позволит украинским ученым вернуться к исследованиям Мирового океана, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами.

Наличие собственного судна также поможет решить логистические проблемы на станции "Академик Вернадский". Сейчас для доставки годовых и сезонных экспедиций, грузов Украина пока вынуждена ежегодно фрахтовать иностранные суда.

Решение правительства должен утвердить Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, после чего следующим шагом является приобретение судна.

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал, что уже завершены переговоры с Великобританией по закупке бывшего флагмана Британской антарктической службы "Джеймс Кларк Росс".

По словам Дикого, достигнута договоренность о продаже судна Украины за 5 млн долларов США. Первоначальное предложение британцев составляла 10 млн. Кроме данных средств, составляющих фактической стоимости судна, также необходимы будут средства на его доставку в Украину и дооснащение научным оборудованием.