Более 30 штатов подали иск против Google

Группа из 36 штатов и округа Колумбия подала в среду против Google иск за нарушение антимонопольного законодательства магазином мобильных приложений.

Источник: The New York Times

Детали: Этот иск является четвертым против Google с октября.

В частности, разработчики мобильных приложений получили проблем с тем, что Google заставляет их использовать собственную систему для некоторых платежей внутри программы.

Эта система взимает 30-процентную комиссию при осуществлении многих транзакций, что, по словам разработчиков, заставляет завышать цены за свои услуги.

Напомним: Антимонопольный комитет (АМКУ) наложил штраф размером в миллион гривен на украинский филиал Google, ООО "Гугл", за непредставление информации в расследовании.