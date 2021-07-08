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Жара в Украине усиливается

Четверг, 8 июля 2021, 12:41
Жара в Украине усиливается

В ближайшие сутки в Украине ожидается жаркая погода без осадков.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Антициклон наконец дошел до Украины. В пятницу дождей у ​​нас не будет. В отличие от, например, Германии и Франции, где циклон обусловит и дожди, и прохладу. Однако жара усиливается".

Детали: 9 июля в течение дня столбики термометров в большинстве областей Украины поднимутся до +29, +33 градусов.

Дальше - выше. По данным Диденко, в ближайшие дни на следующей неделе также будет жарко, особенно в восточной части Украины, до +30, +35 градусов.

В Киеве в пятницу ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +30 градусов.

Жара в столице будет продолжаться.

По словам синоптика, первый освежающий дождь, который виден на прогностическом киевском горизонте - на Петра и Павла, 12 июля. Но жаркая погода все равно еще будет продолжаться.

Украинская правда

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Темы: погода
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