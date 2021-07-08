Жара в Украине усиливается
В ближайшие сутки в Украине ожидается жаркая погода без осадков.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Прямая речь: "Антициклон наконец дошел до Украины. В пятницу дождей у нас не будет. В отличие от, например, Германии и Франции, где циклон обусловит и дожди, и прохладу. Однако жара усиливается".
Детали: 9 июля в течение дня столбики термометров в большинстве областей Украины поднимутся до +29, +33 градусов.
Дальше - выше. По данным Диденко, в ближайшие дни на следующей неделе также будет жарко, особенно в восточной части Украины, до +30, +35 градусов.
В Киеве в пятницу ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +30 градусов.
Жара в столице будет продолжаться.
По словам синоптика, первый освежающий дождь, который виден на прогностическом киевском горизонте - на Петра и Павла, 12 июля. Но жаркая погода все равно еще будет продолжаться.