В Украине будут судить заместителя командующего Черноморского флота ВС РФ

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении заместителя командующего Черноморского флота вооруженных сил РФ, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Источник: сообщение Офиса генерального прокурора

Детали: По данным источников "Украинской правды" речь идет о Валерии Куликове. Также он обвиняется в государственной измене и планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Дословно: "Во время досудебного расследования установлено, что с 20 марта 2014 по 25 марта 2014 года заместитель командующего ЧФ, находясь в штабе командования ВМС Украины... путем угроз применения военнослужащими ВС страны-агрессора физического насилия и оружия подстрекал военнослужащих Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены, а именно к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта".

"Кроме того, подозреваемый проводил допросы захваченных украинских офицеров, которые содержались на гауптвахте Черноморского флота Российской Федерации при этом подстрекая их к государственной измене".