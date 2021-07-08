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Яхту Медведчука спрятали от санкций – СМИ

Четверг, 8 июля 2021, 14:01
Яхту Медведчука спрятали от санкций – СМИ

Чтобы избежать санкций 5-палубной яхте Royal Romance, которой владела семья народного депутата от "Оппозиционного платформы - "За жизнь" Виктора Медведчука, сменили собственника.

Источник: "Слидство_Инфо"

Детали: В марте яхта Royal Romance, которой владела компания Fregata Marine Ltd (конечный бенефициарный владелец - жена Медведчука Оксана Марченко), зарегистрированная на Маршалловых островах, сменила владельца.

По данным ресурса equasis.org, 31 марта яхта стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd тоже с Маршалловых островов. Фирмы в декларации Медведчука нет.

Отмечается, что смена собственника произошла, когда против Медведчука и его семьи начали вводить санкции на имущество и активы по подозрению в финансировании терроризма.

 

В то же время, семья Медведчука и дальше продолжает пользоваться яхтой.

В частности, с помощью ресурса Marine Traffic журналисты выяснили, что после переоформления яхты она путешествовала побережьем Хорватии, где пришвартовалась 10 апреля.

11 апреля Марченко опубликовала в Инстаграм фото с "Хорватии", что может свидетельствовать о том, что семья Медведчука и дальше пользуется яхтой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Медведчуксанкции
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