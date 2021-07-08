Команда заблокированного в Беларуси Tut.by запустила новое медиа

Бывшие сотрудники крупнейшего новостного портала TUT.ВY, работу которого заблокировал режим Лукашенко, объявили о запуске нового СМИ.

Источник: TUT.ВY в телеграмм

Детали: Название нового медиаресурса - Zerkalo.io. Журналисты обещают продолжить писать о наболевшем и важнейших темах общественно-политической жизни Беларуси.

Отмечается, что соцсети TUT.ВY теперь станут сетями Zerkalo.io, со временем они поменяют название. Ими, по-прежнему будет заниматься команда, уже знакомая читателям.

Указано, что Zerkalo.io закончит свое существование в тот день, когда TUT.ВY сможет легально возобновить свою полноценную работу в Беларуси со всем архивом публикаций. Когда это произойдет - неизвестно.

Позже команда TUT.ВY сообщила, что через час после запуска нового медиа читатели начали сообщать, что сайт Zerkalo.io не открывается из Беларуси. Но его по-прежнему можно читать через VPN.

Предыстория:

18 мая сайт TUT.ВY был заблокирован, а счета компании заморожены. Против руководителей независимого новостного ресурса возбудили уголовное дело о неуплате налогов. В рамках него задержали 15 человек, связанных с изданием.

В середине июня МВД Беларуси потребовало признать "экстремистскими" материалы TUT.ВY и соцсетей издания.

Справка: TUT.ВY и связанные с ним ресурсы являются крупнейшим с Беларуси интернет-холдингом. А сам портал - крупнейшее независимое интернет-СМИ в стране, которое с августа 2020 года освещает "антилукашенковские" акции протеста.