Киев демонтирует памятник в честь дружбы с Москвой

Киевский городской совет поддержал демонтаж памятного знака в честь дружбы городов Киева и Москвы, установленного в 2001 году в сквере на улице Маршала Якубовского.

Источник: сайт партии "Голос" и Liga.net

Детали: За демонтаж памятника проголосовали представители всех фракций, кроме ОПЗЖ – таких 79 депутатов. 17 депутатов не голосовали.

Теперь в течение 30 дней коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района, на балансе которого находится памятник, должно его демонтировать.

Знак передадут на хранение в Голосеевскую РГА, чтобы в будущем он стал экспонатом музея тоталитаризма.

Дословно "Голос": "Никакой дружбы с Россией нет. Это наш враг. И никаких памятников о "дружбе" в Киеве быть не должно, пока на территории нашего государства остается хотя бы один оккупант".