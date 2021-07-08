СБУ рассказала о многомиллионных злоупотреблениях в "Киевавтодоре"

Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение бюджетных средств должностными лицами коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Источник: СБУ, ГБР

Детали: По информации спецслужбы, только одна из закупок этого предприятия нанесла столичному бюджету ущерб более чем 20 миллионов гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что в октябре-ноябре 2020 года "Киевавтодор" закупил всесезонные машины для летнего и зимнего содержания дорог. По результатам проведенных тендеров компания заключила договоры с подчиненной ей коммерческой структурой. Предмет договора - поставка 24 дорожных комбинированных машин на общую сумму 141 млн грн.

По предварительным оценкам, закупка осуществлена по значительно завышенным ценам. Таким образом только этой закупкой Киевавтодор нанес ущерб столичному бюджету на более чем 20 млн грн, говорят в СБУ.

В рамках уголовного производства 8 июля был проведен ряд обысков в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, КК "Киевавтодор", в офисах коммерческих структур и по местам фактического проживания фигурантов дела.

Правоохранители изъяли финансовую документацию, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и соучастникам преступной деятельности с последующим избранием меры пресечения, отмечают в ГБР.

Следственные действия продолжаются.

Что предшествовало: 8 июля КГГА сообщила об обысках СБУ и ГБР в Киевавтодоре.