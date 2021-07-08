ГБР и СБУ пришли с обысками в "Киевавтодор" и департамент КГГА

8 июля следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводят обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры и КК "Киевавтодор".

Источник: сайт Киевской городской государственной администрации

Дословно: "Политическое давление на городскую власть продолжается: сегодня проходят обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры и КК "Киевавтодор"".

Детали: Отмечается, что обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева в рамках уголовного производства относительно закупки техники КК "Киевавтодор".

Также сообщается, что Департамент и коммунальная корпорация "предоставили все документы, необходимые для всестороннего и полного расследования".

В КГГА объяснили, что производство касается закупки машин для внесения жидких хлоридов для КК "Киевавтодор", которая была выполнена по процедуре официальных публичных тендеров.

Департамент транспортной инфраструктуры уверяет, что его деятельность и деятельность подчиненных ему коммунальных предприятий "прозрачная, поэтому объективная и беспристрастная проверка установит истину".

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