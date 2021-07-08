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ГБР и СБУ пришли с обысками в "Киевавтодор" и департамент КГГА

Четверг, 8 июля 2021, 11:11
ГБР и СБУ пришли с обысками в Киевавтодор и департамент КГГА
Фото kyivavtodor.kyivcity.gov.ua

8 июля следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводят обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры и КК "Киевавтодор".

Источник: сайт Киевской городской государственной администрации

Дословно: "Политическое давление на городскую власть продолжается: сегодня проходят обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры и КК "Киевавтодор"".

Детали: Отмечается, что обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева в рамках уголовного производства относительно закупки техники КК "Киевавтодор".

Также сообщается, что Департамент и коммунальная корпорация "предоставили все документы, необходимые для всестороннего и полного расследования".

В КГГА объяснили, что производство касается закупки машин для внесения жидких хлоридов для КК "Киевавтодор", которая была выполнена по процедуре официальных публичных тендеров.

Департамент транспортной инфраструктуры уверяет, что его деятельность и деятельность подчиненных ему коммунальных предприятий "прозрачная, поэтому объективная и беспристрастная проверка установит истину".

Предыстория:

  • С 11 мая столичные прокуроры заявили, что совместно с Государственной фискальной службой, Нацполицией и СБУ проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
  • 12 мая в офисе КП "Спецжитлофонд" и в помещениях подрядных организаций проходили обыски.
  • По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств проведено более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручено уведомление о подозрении 11 лицам.
  • 21 мая прокуратура совместно с фискальной службой провела обыски в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго" и в офисных помещениях подрядных предприятий. 23 июня обыски прошли в КП "Киевпастранс".
  • Мэр Киева Виталий Кличко считает массовые обыски на коммунальных предприятиях столицы спецоперацией против него лично.

Украинская правда

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Темы: КиевобыскиСБУГБР
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