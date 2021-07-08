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Самую большую криптоферму в Украине нашли в бывшем помещении "Винницаоблэнерго"

Четверг, 8 июля 2021, 15:38
Самую большую криптоферму в Украине нашли в бывшем помещении Винницаоблэнерго

Служба безопасности Украины обнаружила самую большую в Украине "ферму", где майнили криптовалюту.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Злоумышленники майнили криптовалюту непосредственно в одном из бывших помещений АО "Винницаоблэнерго". Сейчас это крупнейшая подпольная криптоферма, которую выявляли украинские правоохранители: изъято почти 5 тыс. единиц компьютерной техники".

Детали: Незаконную криптоферму создали жители Киева и Винницы.

Сообщается, что злоумышленники незаконно отбирали электрическую энергию из сетей АО "Винницаоблэнерго". Чтобы скрыть свою деятельность, они использовали условные средства учета потребления электрической энергии.

По информации СБУ, ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн ​​грн.

По этим фактам открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) УК Украины.

Во время обысков было изъято в частности 3800 игровых приставок, более 500 видеокарт, 50 процессоров.

Украинская правда

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Темы: интернеткриптовалюта
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