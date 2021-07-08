Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ГБР пришло с обысками в "Киевводоканал"

Четверг, 8 июля 2021, 16:19

В главный офис частного акционерного общества "АК "Киевводоканал" пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований.

Источник: КГГА

Детали: Как сообщили в "Киевводоканале", следственные действия происходят в соответствии с постановлением суда по делу по объектам строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

Сотрудники ГБР дождались приезда адвокатов предприятия и начали процессуальные действия.

"Киевводоканал" сообщает, что предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями.

Украинская правда
Темы: обыскиКиевГБР
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ Харькове объявили операцию "Сирена": из зала суда сбежал подозреваемый иностранец

Суд по делу Медведчука длился весь день – решение озвучат утром

фотоЗеленский назначил новую главу Ивано-Франковской ОГА

исправленоКабмин предлагает санкции против сына и ближайшего окружения Лукашенко – список

Новости 8 июля: штраф "Новой почте", выходки фанатов Англии

Новинский прекратил переговоры о покупке канала "Наш"

Все новости...
обыски
ГБР и СБУ пришли с обысками в "Киевавтодор" и департамент КГГА
К родственникам Медведчука пришли с обысками
В "Киевпастранс" пришли с обысками
Последние новости
06:22
Pfizer-BioNTech представит данные исследований третьей дозы вакцины против коронавируса
05:45
На предприятии в Мелитополе произошел взрыв, двое пострадавших
04:51
Обвал дома возле Майами: 64 жертвы и 76 пропавших человек
03:55
В России горит более 900 га леса
03:17
Власти Гаити заявляют о 26 членах группировки, причастных к убийству президента
02:24
В Швеции разбился самолет, есть погибшие
01:50
В Черногории задержали водителей украинского туристического автобуса – МИД
01:10
Венгерское правительство через миллиардные гранты годами наращивает влияние на Закарпатье - "Схемы"
00:17
фотоВ Харькове объявили операцию "Сирена": из зала суда сбежал подозреваемый иностранец
23:57
На следующей неделе проведут два внеочередных заседания Рады – Корниенко
Все новости...