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ГБР пришло с обысками в "Киевводоканал"

Четверг, 8 июля 2021, 16:19
ГБР пришло с обысками в Киевводоканал

В главный офис частного акционерного общества "АК "Киевводоканал" пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований.

Источник: КГГА

Детали: Как сообщили в "Киевводоканале", следственные действия происходят в соответствии с постановлением суда по делу по объектам строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

Сотрудники ГБР дождались приезда адвокатов предприятия и начали процессуальные действия.

"Киевводоканал" сообщает, что предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями.

Украинская правда

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Темы: обыскиКиевГБР
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