ГБР пришло с обысками в "Киевводоканал"
Четверг, 8 июля 2021, 16:19
В главный офис частного акционерного общества "АК "Киевводоканал" пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований.
Источник: КГГА
Детали: Как сообщили в "Киевводоканале", следственные действия происходят в соответствии с постановлением суда по делу по объектам строительства водопроводно-канализационного хозяйства.
Сотрудники ГБР дождались приезда адвокатов предприятия и начали процессуальные действия.
"Киевводоканал" сообщает, что предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями.
Украинская правда