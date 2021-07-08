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Путин отменил запрет на чартерные полеты в Египет

Четверг, 8 июля 2021, 17:01

Президент России Владимир Путин отменил указ, которым запрещались чартерные рейсы из России в Египет.

Источник: россСМИ "ТАСС"

Детали: Соответствующий запрет действовал с 2015 года. Благодаря этому на египетских курортах почти не было россиян. В указе, который отменил Путин, рекомендовалось туроператорам воздержаться от воздушных перевозок граждан в Египет, за исключением Каира.

В то же время, отмена указа означает, что россияне теперь смогут летать на отдых в Египет.

Предыстория:

  • С ноября 2015 года Россия приостановила чартерные полеты в Египет.

Темы: РосcияЕгипет
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