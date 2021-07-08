Швейцария стала первой страной, чьи COVID-сертификаты признали в ЕС

В четверг Еврокомиссия подтвердила, что швейцарский сертификат вакцинации будет признан равноценным общеевропейскому сертификату, который действует с 1 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

Швейцария стала первой страной за пределами ЕС и Европейской экономической зоны, которая стала частью европейского пространства путешествий, заявили в Еврокомиссии.

Теоретически швейцарские путешественники теперь смогут передвигаться по Европе без необходимости проходить тесты или карантин в месте, которое они посещают. Это же будет касаться и европейских путешественников в Швейцарию.

"Это позволит гражданам ЕС и Швейцарии путешествовать более свободно и в полной безопасности этим летом", - заявил еврокомиссар Дидье Рейндерс.

Однако на практике в различных странах все еще существуют различные правила и условия.

Некоторые государства ЕС также еще не создали необходимую инфраструктуру для ввода сертификата и все еще находятся в "переходной фазе".

Страны ЕС также сохраняют за собой право ограничивать путешественников из регионов, которые они считают "зонами риска" из-за большего уровня заражения коронавирусом или большей распространенности более заразных штаммов.

В Швейцарии более 3,5 миллиона привитых людей уже получили сертификат вакцинации. Около 88 000 получили его после выздоровления от болезни.