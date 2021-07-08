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СБУ задержала россиянина-фальшивомонетчика с санкционного списка СНБО

Четверг, 8 июля 2021, 19:32

Служба безопасности разоблачила преступную группу, которая занималась сбытом крупных сумм поддельных денег, а также задержала ее организатора - "криминальный авторитет" находится в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Установлено, что организатор схемы - гражданин РФ, фигурирует в санкционных списках СНБО и считается "криминальным авторитетом". Сотрудники СБУ задержали его и одного из участников группировки.

По данным источника УП в правоохранительных органах, его имя - Ваха Хатуев.

В банду входили и другие граждане РФ и Украины. Они сбывали фальшивые банкноты, которые поступали в Украину из-за границы, ниже номинальной стоимости. Отмечается, что Фальшивые банкноты не идентифицировались как подделка даже устройством для проверки денег.

Им сообщили о подозрении, а также арестовали с залогом.

 

Украинская правда
Темы: СБУСНБОсанкциикриминал
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