Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ задержала россиянина-фальшивомонетчика с санкционного списка СНБО

Четверг, 8 июля 2021, 19:32
СБУ задержала россиянина-фальшивомонетчика с санкционного списка СНБО

Служба безопасности разоблачила преступную группу, которая занималась сбытом крупных сумм поддельных денег, а также задержала ее организатора - "криминальный авторитет" находится в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Установлено, что организатор схемы - гражданин РФ, фигурирует в санкционных списках СНБО и считается "криминальным авторитетом". Сотрудники СБУ задержали его и одного из участников группировки.

По данным источника УП в правоохранительных органах, его имя - Ваха Хатуев.

В банду входили и другие граждане РФ и Украины. Они сбывали фальшивые банкноты, которые поступали в Украину из-за границы, ниже номинальной стоимости. Отмечается, что фальшивые банкноты не идентифицировались как подделка даже устройством для проверки денег.

Им сообщили о подозрении, а также арестовали с залогом.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУСНБОсанкциикриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
СБУ
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
Жене столичного наркодилера объявили приговор за распространение работы ППО
Последние новости
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
Все новости...
Реклама: