В ЕС осудили репрессии против белорусского издания "Наша Нива"

В ЕС призвали власти Беларуси прекратить преследование независимых СМИ после задержания главного редактора одного из крупнейших независимых изданий страны "Наша Нива".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Репрессии против "Наша Нива" и других средств массовой информации и журналистов в Беларуси демонстрируют продолжение преследования режимом независимых голосов и полное пренебрежение не только свободой слова, но и собственными обязательствами в рамках ООН и ОБСЕ. Это неприемлемо, жалко и должно прекратиться - написал в Twitter представитель Европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

Belarus: Crackdown against @nashaniva & other media/journalists shows continued repression by the regime on independent voices & complete disregard not only for freedom of expression but also for its own commitments within @UN and @OSCE It is unacceptable,deplorable & must stop. https://t.co/oXOSC4pzkx