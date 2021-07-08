В ЕС осудили репрессии против белорусского издания "Наша Нива"

В ЕС призвали власти Беларуси прекратить преследование независимых СМИ после задержания главного редактора одного из крупнейших независимых изданий страны "Наша Нива".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Репрессии против "Наша Нива" и других средств массовой информации и журналистов в Беларуси демонстрируют продолжение преследования режимом независимых голосов и полное пренебрежение не только свободой слова, но и собственными обязательствами в рамках ООН и ОБСЕ. Это неприемлемо, жалко и должно прекратиться - написал в Twitter представитель Европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

Belarus: Crackdown against @nashaniva & other media/journalists shows continued repression by the regime on independent voices & complete disregard not only for freedom of expression but also for its own commitments within @UN and @OSCE It is unacceptable,deplorable & must stop. https://t.co/oXOSC4pzkx — Peter Stano (@ExtSpoxEU) July 8, 2021

Как сообщалось, в Беларуси заблокировали сайт одного из крупнейших независимых изданий "Наша Нива" и задержали главного редактора, в редакции и дома у части коллектива проходят обыски.

Напомним, в середине мая в Беларуси заблокировали портал TUT.by, один из крупнейших независимых информационных ресурсов, а к редакторам пришли с обысками. В итоге как минимум 15 из них задержали.

22 мая задержали шестерых сотрудников "Белсата", и минимум одной журналистке, которая уехала в Украину, угрожали арестом родственников, если она не вернется в Беларусь.

24 мая самопровозглашенный президент Александр Лукашенко подписал изменения в законодательство о СМИ и массовых собраниях, которые создают дополнительные основания для закрытия нелояльных СМИ и фактически запрещают протесты.