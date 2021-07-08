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Зеленский назначил новую главу Ивано-Франковской ОГА

Четверг, 8 июля 2021, 22:26
Зеленский назначил новую главу Ивано-Франковской ОГА

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Светланы Онищук, которая до этого работала заместителем главы ОГА.

Источник: Офис президента

Детали: Во время встречи в Офисе президента Зеленский вручил Онищук служебное удостоверение и пожелал успехов.

Среди приоритетов он назвал развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.

Прямая речь Зеленского: "Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знание региона поможет сделать работу облгосадминистрации еще более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковщины".

Справка: Онищук родилась 1984 года в поселке Заболотов Ивано-Франковской области. В 2002 году окончила Снятинский сельскохозяйственный техникум по направлению "бухгалтерский учет". В 2005 году - Прикарпатский национальный университет им. Стефаника по направлению "правоведение". Доктор наук по государственному управлению.

Трудовую деятельность начала в 2002 году как юридический консультант частной агрофирмы. Проходила службу в органах внутренних дел в Прикарпатском юридическом институте Львовского государственного университета внутренних дел. С 2012 года работала на различных должностях в Национальном агентстве по вопросам государственной службы и его региональных подразделениях. С сентября 2019 - заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийИвано-Франковская область
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