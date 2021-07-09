В Харькове объявили операцию "Сирена": из зала суда сбежал подозреваемый иностранец

В Харькове полиция разыскивает иностранного гражданина, который убежал из зала суда после оглашения о мере пресечения.

Источник: Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Дословно: "47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим после оглашения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей выбежал на улицу, где его ждал неустановленный автомобиль".

Детали: В Харькове объявили операцию "Сирена".

В полиции сообщают приметы разыскиваемого:

рост более 185 см, крепкого телосложения, волосы короткие;

был одет в черную футболку, синие джинсовые брюки, кроссовки.

При наличии информации о разыскиваемом, просят сообщать по телефонам: (057) 705-98-15, 0632031916 (дежурная часть), 102 или другим удобным способом.