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В Харькове объявили операцию "Сирена": из зала суда сбежал подозреваемый иностранец

Пятница, 9 июля 2021, 00:17
В Харькове объявили операцию Сирена: из зала суда сбежал подозреваемый иностранец

В Харькове полиция разыскивает иностранного гражданина, который убежал из зала суда после оглашения о мере пресечения.

Источник: Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Дословно: "47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим после оглашения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей выбежал на улицу, где его ждал неустановленный автомобиль".

Детали: В Харькове объявили операцию "Сирена".

В полиции сообщают приметы разыскиваемого:

  • рост более 185 см, крепкого телосложения, волосы короткие;
  • был одет в черную футболку, синие джинсовые брюки, кроссовки.
 

При наличии информации о разыскиваемом, просят сообщать по телефонам: (057) 705-98-15, 0632031916 (дежурная часть), 102 или другим удобным способом.

Украинская правда

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Темы: Харьковполициярозыск
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