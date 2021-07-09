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В Черногории задержали водителей украинского туристического автобуса – МИД

Пятница, 9 июля 2021, 01:50
В Черногории задержали водителей украинского туристического автобуса – МИД

Черногорские пограничники задержали двух украинских водителей туристического автобуса по подозрению, что один из них перевозил фальшивые деньги.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко, цитирует Укринформ

Детали: Он рассказал, что черногорские пограничники задержали на границе с Албанией туристический автобус с 34 украинцами в связи с подозрением, что один из водителей перевозил фальшивые деньги.

По информации пресс-службы МИД, посольство Украины оперативно обратилось к руководству пограничной службы Черногории с просьбой об освобождении украинцев.

Дипломаты также помогли организовать альтернативную логистику.

"Впоследствии 32 украинских туриста продолжили маршрут в Албанию на другом автобусе. Водитель и его напарник сейчас задержаны. Полиция проводит расследование", - отметил Николенко.

Он заверил, что консулы оказывают задержанным необходимую консульскую помощь.

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Темы: МИДЧерногория
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