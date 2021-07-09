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COVID в Украине: 655 больных за сутки, едва ли не треть – в Киеве

Пятница, 9 июля 2021, 08:22
COVID в Украине: 655 больных за сутки, едва ли не треть – в Киеве

За сутки 8 июля в Украине зафиксировали 655 новых подтвержденных случаев COVID-19, умерли от коронавирусной болезни 12 человек, госпитализированы 396 человек, выздоровели 885 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего подтвержденных случаев заболевания зарегистрировали в этот четверг в г. Киев (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.

Среди новых больных 31 ребенок и 37 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 18 341 человек, методом ИФА – 7 954 человека, экспресс-тестами – 15 312 человек.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 240 246 человек, из них 2 176 110 человек выздоровели от коронавирусной болезни, 52 572 человека умерли.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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