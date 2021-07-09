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Убийство президента Гаити: задержаны колумбийцы и американцы

Пятница, 9 июля 2021, 09:59
Убийство президента Гаити: задержаны колумбийцы и американцы

Правоохранители Гаити считают, что к убийству их президента Жовенеля Моиза причастна группа из 26 колумбийцев и 2 американцев, 17 человек задержали. Кроме того, на территории посольства Тайваня в Гаити задержали 11 подозреваемых. 

Источник: "Интерфакс-Украина

Детали: Группа хорошо вооруженных наемников состояла из 26 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения, установили правоохранители Гаити.

Силы безопасности Гаити установили, что наемники скрывались в доме в пригороде столицы Порт-о-Пренса. Перестрелка при их нейтрализации продолжалась до поздней ночи, в четверг власти задержали нескольких подозреваемых.

"Иностранцы приехали в нашу страну, чтобы убить президента. Там были... 26 колумбийцев, опознанных по паспортам... а также двое американцев с Гаити ", – сказал начальник национальной полиции страны Леон Шарль на пресс-конференции.

Он продемонстрировал несколько колумбийских паспортов, а также штурмовые винтовки, мачете, рации и другие средства.

По его словам, 15 колумбийцев и 2 американца были захвачены, 3 наемника ликвидированы, 8 находятся в бегах.

Министр обороны Колумбии Диего Молано заявил, что, по предварительной информации, колумбийцы, участвовавшие в убийстве гаитянского лидера, – отставные военнослужащие страны. Он заверил, что Колумбия примет участие в расследовании.

Министр по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиас Пьер назвал имена американцев, принимавших участие в организации убийства: 35-летний Джеймс Солейдж и 55-летний Джозеф Винсент. 

Также посольство Тайваня в Гаити сообщило, что 11 подозреваемых в убийстве гаитянского президента были задержаны не его территории.

"Полиция начала операцию около 16 часов (четверга по местному времени – ред.) и успешно арестовала 11 подозреваемых", – сообщили в посольстве, добавив, что оно согласилось на запрос полиции об обыске на территории "без колебаний".

Предыстория: 

  • Президент Гаити Жовенель Моиз убит в ночь на среду в своей резиденции, его супруга была ранена, сообщило гаитянское правительство в среду.
  • Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года и вступил в должность в феврале 2017 года.

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Темы: убийствомир
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