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В украинского политзаключенного в РФ произошел микроинсульт – омбудсмен

Пятница, 9 июля 2021, 10:53
В украинского политзаключенного в РФ произошел микроинсульт – омбудсмен

В украинского политзаключенного, крымского татарина Сервета Газиева, которого незаконно удерживают в СИЗО в Ростовской области случился микроинсульт.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова

Дословно: "Адвокат украинского политзаключенного, крымского татарина Сервета Газиева, который незаконно содержится в "ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области" сообщил, что у его подзащитного случился микроинсульт, который вызвал паралич лица".

Детали: По словам адвоката, врач скорой, которую вызвали в СИЗО, это опровергла и сказала, что политзаключенный вполне здоровый и не нуждается в помощи.

Газиев также жаловался на обострение хронических заболеваний: желудочно-кишечного тракта, болезни ног, суставов, сердечные и головные боли.

Но его обращение в СИЗО о предоставлении медпомощи и проведении врачебного осмотра игнорируются.

Денисова пишет, что действия РФ расценивают как пытки и бесчеловечное обращение и нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием восстановить права Газиева и обеспечить ему необходимую медпомощь.

В частности, госпитализировать в стационар медучреждения, провести медобследование и дальнейшее лечение, а также содействие в избрании иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, из-за критического состояния здоровья.

Также она требует дать правовую оценку преступным действиям администрации СИЗО и привлечь виновных к уголовной ответственности.

Она также призвала международное сообщество продолжать давление на РФ с требованием освободить пленников Кремля.

Украинская правда

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Темы: политзаключенныеРосcия
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