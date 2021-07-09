Трех украинок оштрафовали в Черногории за откровенную фотосессию на автодороге

Трех украинских девушек оштрафовали в Черногории за откровенную публичную фотосессию на автомобильной дороге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti.

Судья в Будве оштрафовал трех гражданок Украины на 450 евро каждую за нарушение Закона об общественном порядке.

Украинок в возрасте от 19 до 21 года задержала полиция города Котор в четверг около 15:00, после того, как они сняли одежду и обнаженные делали фотографии в общественном месте.

Судья признал их виновными, поскольку "они вели себя бесстыдно в общественном месте, то есть на части региональной дороги Котор-Троица".

Сообщается, что украинки около 10 минут позировали на асфальтовой дороге, снимая фото и видео.