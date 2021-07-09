Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Компании из санкционного списка СНБО загрязняли окружающую среду и попались

Пятница, 9 июля 2021, 13:46
Фото СБУ

СБУ пресекла деятельность компаний из санкционного списка СНБО, которые незаконно добывали гранит в Николаевской области и загрязняли окружающую среду.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Преступную схему организовали предприятия, к которым в апреле Совет национальной безопасности и обороны применил санкции. Среди них, в частности, и так называемый "тендерный тролль" и аффилированные с ним компании, которые блокировали программу "Большая стройка".

Несмотря на запрет их деятельности, злоумышленники сбывали незаконно добытые полезные ископаемые на собственные асфальтобетонные заводы. А те осуществляли выбросы загрязняющих веществ в воздух".

Детали: О каких компаниях идет речь, в СБУ не уточнили.

Отмечается, что во время обысков на производстве изъяли производственные комплексы асфальтобетонного завода, грузовые автомобили, бульдозер-погрузчик и экскаватор.

 

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 241 УК.

Украинская правда
Темы: СБУсанкцииНиколаевская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

Сайт ВМС Украины "лег" из-за хакерской атаки с РФ, портал Минобороны выстоял

Новости 9 июля: домашний арест Медведчука, новый пресс-секретарь Зеленского

Трассу "Киев-Харьков-Довжанский" перекрыли из-за аварии бензовоза

Семенченко объявили новую подозрение: инкриминируют хранение оружия

СМИ: новым владельцем Glusco стала азербайджанская SOCAR, подписали соглашение

Президент перетасовал свой Офис

Все новости...
СБУ
Под СБУ митингуют с требованием не выдавать Беларуси активиста Боленкова
Продать имитацию под вывеской реформы СБУ. Рецепт от команды президента
СБУ задержала россиянина-фальшивомонетчика с санкционного списка СНБО
Последние новости
03:37
У Безоса намекнули, что полет Брэнсона не будет считаться "космическим"
02:25
Количество погибших в обвале у Майами достигло 79
01:29
Мальта первой в ЕС запретит въезд всем не привитым от COVID-19 путешественникам
00:25
Более полусотни человек погибли в пожаре на заводе в Бангладеш
23:27
Израиль ввел обязательную самоизоляцию для путешественников
22:50
При СНБО создали группу по защите информационного пространства
22:00
Сайт ВМС Украины "лег" из-за хакерской атаки с РФ, портал Минобороны выстоял
21:27
Новости 9 июля: домашний арест Медведчука, новый пресс-секретарь Зеленского
21:08
Руководство "Слуги народа" призывает экс-коллегу по фракции Юрченко сложить мандат
21:06
Новости экономики: евробонды "Укрзализныци", МВФ, штраф "Новой почты"
Все новости...