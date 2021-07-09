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У Меркель сообщили, о чем будет идти речь за ужином с Зеленским в Берлине

Пятница, 9 июля 2021, 15:37
У Меркель сообщили, о чем будет идти речь за ужином с Зеленским в Берлине

Встреча федеральной канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского 12 июля состоится за ужином; говорить на ней, среди прочего, будут про Донбасс и "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укрінформ", об этом сказал спикер правительства Штеффен Зайберт на брифинге 9 июля.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 июля в 19:00 (то есть 20:00 по киевскому времени - ред.) за ужином", - сообщил Зайберт.

По его словам, среди вопросов обсуждения - двусторонние отношения, вопрос Донбасса и выполнения "Минска", отношения с Россией и ситуация вокруг "Северного потока-2".

После встречи ожидаются заявления обоих лидеров для прессы.

Утром 12 июля Зеленский должен встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Во время визита в Вильнюс Владимир Зеленский говорил, что на встрече с канцлеркой хочет объяснить угрозы российского газопровода "Северный поток-2" для Украины и Европы.

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Темы: МеркельЗеленский
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