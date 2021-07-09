Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президент перетасовал свой Офис

Пятница, 9 июля 2021, 16:41

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя главы Офиса президента Юрия Костюка своим советником.

Источник: Офис президента

Дословно: "Юрий Костюк, который работал заместителем руководителя Офиса президента Украины, назначен советником президента Украины и фокусирует внимание на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов".

Детали: При этом отмечатся, что Костюк и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений главы государства.

Кроме этого сообщается о других кадровых изменениях во властных коридорах.

Заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака, ответственным за гуманитарное направление, назначен Алексей Днепров, который имеет соответствующий опыт практической работы на должностях в органах исполнительной власти, в частности в системе образования, отмечают в ОП.

Как известно, во времена президентства Януковича Днепров занимал должность заместителя министра образования и науки Дмитрия Табачника.

Руководителем Аппарата Офиса президента назначена Мария Витушок, которая является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в Аппарате СНБО, Кабинете министров, Администрации президента.

Украинская правда
Темы: Офис президентаЗеленский
powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов: Санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме

Ермак поговорил с Нуланд о визите Зеленского в США

видеоНа Киевщине мужчина ударил полицейского и разбил стекло служебного авто

В России новый максимум смертей от коронавируса

Пограничники не подтвердили заявление Моргенштерна, что он в Украине

Под Киевом поезд сошел с рельсов, пассажирские рейсы задерживаются

Все новости...
Офис президента
Жена Есипенко пикетировала под Офисом президента
ОПУ, СБУ, ГБР и другие: в Украине "упали" сайты госучреждений
У Зеленского говорят, что Путина неправильно информируют. Предлагают просветить
Последние новости
16:28
Украинцы стали меньше доверять Кабмину и Раде, но больше – президенту
16:22
картаПогода: в Украине будет жара
15:53
Данилов: Санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме
15:27
В ЕС хотят создать отдельный орган для борьбы с отмыванием денег - СМИ
15:06
Аналитики о миллионных наградах в Нафтогазе: были выплаты по еще не достигнутым целям
15:00
Ермак поговорил с Нуланд о визите Зеленского в США
14:50
За три года стало вдвое больше готовых сообщить о попытке получения взятки
14:34
Киевский фуникулер закрывают на ремонт
14:05
Во Франции штамм "Дельта" составляет уже более половины заражений
13:48
В Мелитополе умер пострадавший от взрыва на предприятии
Все новости...