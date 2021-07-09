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Президент перетасовал свой Офис

Пятница, 9 июля 2021, 16:41
Президент перетасовал свой Офис

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя главы Офиса президента Юрия Костюка своим советником.

Источник: Офис президента

Дословно: "Юрий Костюк, который работал заместителем руководителя Офиса президента Украины, назначен советником президента Украины и фокусирует внимание на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов".

Детали: При этом отмечатся, что Костюк и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений главы государства.

Кроме этого сообщается о других кадровых изменениях во властных коридорах.

Заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака, ответственным за гуманитарное направление, назначен Алексей Днепров, который имеет соответствующий опыт практической работы на должностях в органах исполнительной власти, в частности в системе образования, отмечают в ОП.

Как известно, во времена президентства Януковича Днепров занимал должность заместителя министра образования и науки Дмитрия Табачника.

Руководителем Аппарата Офиса президента назначена Мария Витушок, которая является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в Аппарате СНБО, Кабинете министров, Администрации президента.

Украинская правда

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Темы: Офис президентаЗеленский
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