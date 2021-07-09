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В части Таиланда усилят карантин – посольство дало советы украинцам

Пятница, 9 июля 2021, 16:56

В посольстве сообщили, что Таиланд усилил ограничительные меры через COVID в девяти провинциях страны.

Источник: посольство Украины в Таиланде

Детали: Карантин усиливают в таких провинциях: Бангкок, Накхон Патом, Наратхиват, Сонгкхла, Патхум Тани, Паттани, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.

Среди ограничений, которые приняло правительство Таиланда:

  • комендантский час с 21:00 до 04:00 (за исключением срочной, например, медицинской необходимости);
  • запрет на собрания более 5 человек;
  • прекращение движения общественного транспорта с 21:00 до 03:00;
  • закрытие общественных / развлекательных заведений, не составляют первоочередной необходимости для граждан с 20:00 до 04:00; ограниченные часы работы парков;
  • максимальное поощрение работы из дома;
  • введение ограничений на поездки между провинциями.

Посольство просит украинцев избегать лишних поездок, оставаться дома с 21:00 до 04:00, посещать общественные заведения исключительно в случае необходимости, избегать любых скоплений людей.

Напомним: С 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать на курорт Пхукет без прохождения двухнедельного карантина.

Украинская правда
Темы: Таиландкарантинкоронавирусукраинцы
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