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Таиланд разрешил вакцинированным туристам въезжать на Пхукет без самоизоляции

Среда, 23 июня 2021, 07:32

С 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать на курорт Пхукет без прохождения двухнедельного карантина.

Источник: CNA

Детали: Тайское правительство объявило так называемую схему "песочницы Пхукета", которая позволила бы вакцинированным туристам въезжать в регион без прохождения обычного двухнедельного карантина. Схема песочницы должна начаться 1 июля.

Условием для работы схемы является поддержание низкого уровня заражения: на Пхукете количество еженедельных случаев COVID-19 не может превышать 90.

Если схема песочницы пройдет без проблем, власти планируют воссоздать ее в Краби и Самуи.

Напомним: За время пандемии в Таиланде обнаружили 225 365 случаев COVID-19. 1693 человека умерли.

Темы: Таиландкоронавирус


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