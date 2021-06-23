Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Таиланд разрешил вакцинированным туристам въезжать на Пхукет без самоизоляции

Среда, 23 июня 2021, 07:32
Таиланд разрешил вакцинированным туристам въезжать на Пхукет без самоизоляции

С 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать на курорт Пхукет без прохождения двухнедельного карантина.

Источник: CNA

Детали: Тайское правительство объявило так называемую схему "песочницы Пхукета", которая позволила бы вакцинированным туристам въезжать в регион без прохождения обычного двухнедельного карантина. Схема песочницы должна начаться 1 июля.

Условием для работы схемы является поддержание низкого уровня заражения: на Пхукете количество еженедельных случаев COVID-19 не может превышать 90.

Если схема песочницы пройдет без проблем, власти планируют воссоздать ее в Краби и Самуи.

Напомним: За время пандемии в Таиланде обнаружили 225 365 случаев COVID-19. 1693 человека умерли.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Таиландкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Таиланд
"Слуга" Тищенко поехал в Таиланд к "украинской общине"
В Таиланде бывший полицейский ворвался в детсад с оружием — погибли 23 ребенка
С октября Таиланд откроет Бангкок для полностью вакцинированных туристов
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: