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Копал колодец: в Киеве мужчину засыпало землей на глубине 4 метра

Воскресенье, 1 августа 2021, 02:30

Вечером 31 июня в Дарницком районе столицы во время копания колодца произошел обвал грунта, под которым оказался человек.

Источник: Главное управление ДСНС Украины в г. Киеве

Дословно: "31 июля в 20:40 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Садовой, что в Дарницком районе столицы, на территории частной усадьбы произошел обвал грунта, под которым оказалась человек.

К месту вызова было направлено спасателей 15-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения".

Детали: Как оказалось, во время копания колодца человека засыпало землей в шахте глубиной около 4 метров.

Спасатели сразу приступили к деблокированию пострадавшего с помощью аварийно-спасательного инструмента.

Однако мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Тело мужчины изъяли и передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая.

Украинская правда
Темы: Киевчрезвычайное происшествие
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