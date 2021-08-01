Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Копал колодец: в Киеве мужчину засыпало землей на глубине 4 метра

Воскресенье, 1 августа 2021, 02:30
Копал колодец: в Киеве мужчину засыпало землей на глубине 4 метра

Вечером 31 июня в Дарницком районе столицы во время копания колодца произошел обвал грунта, под которым оказался человек.

Источник: Главное управление ДСНС Украины в г. Киеве

Дословно: "31 июля в 20:40 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Садовой, что в Дарницком районе столицы, на территории частной усадьбы произошел обвал грунта, под которым оказалась человек.

К месту вызова было направлено спасателей 15-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения".

Детали: Как оказалось, во время копания колодца человека засыпало землей в шахте глубиной около 4 метров.

Спасатели сразу приступили к деблокированию пострадавшего с помощью аварийно-спасательного инструмента.

Однако мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Тело мужчины изъяли и передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая.

Украинская правда
Темы: Киевчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Киев
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Последние новости
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
Все новости...
Реклама: